Милый козленок на стажировке – видео

На видео, которое разместил владелец канала "The Dodo" на Youtube милый козленок отправился на работу вместе со своим хозяином, чтобы проверить чистоту офиса и проследить за процессом выполнения должностных обязанностей.
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