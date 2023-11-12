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Сенатор Карасин: К атакам на «Северные потоки» могут быть причастны ЦРУ или МИ-6

Сенатор Карасин: К атакам на «Северные потоки» могут быть причастны ЦРУ или МИ-6

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин полагает, что к атакам на «Северные потоки» могут быть причастны Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов или разведывательная служба Великобритании МИ-6.

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