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«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге. Он сможет сыграть с «Вильярреалом»

«Барселона» зарегистрировала Алонсо в Ла Лиге. Он сможет сыграть с «Вильярреалом»

Защитник включен в состав «Барселоны» на сайте Ла Лиги. Таким образом, его новый контракт, рассчитанный до 2024 года, зарегистрирован.

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