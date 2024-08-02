НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу?» Рублев написал о гендерном скандале на ОИ, но позже удалил пост

«Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу?» Рублев написал о гендерном скандале на ОИ, но позже удалил пост

Андрей Рублев прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде. Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх