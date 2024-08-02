«Если бы мужчина идентифицировал себя как ребенка, разве его бы пустили на детский турнир по боксу?» Рублев написал о гендерном скандале на ОИ, но позже удалил пост

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Андрей Рублев прокомментировал скандал на соревнованиях по боксу на Олимпиаде. Напомним, Анжела Карини и Иман Хелиф встретились в 1/8 финала весовой категории до 66 кг.