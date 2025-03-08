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Царьград

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В Армии России - инвалиды, а Зеленский - просто добряк: Разбираем бред Института изучения войны

В Армии России - инвалиды, а Зеленский - просто добряк: Разбираем бред Института изучения войны

Американский Институт изучения войны представил доклад от 1 марта 2025 года, в котором проанализировал ситуацию как фронте, так и на международной арене.

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