В Литве задержали людей, действовавших якобы по наводке спецслужб РФ

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы объявил о совместной операции правоохранительных органов трех стран Балтии, в результате которой были арестованы лица, предположительно работавшие по указанию российских спецслужб.
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