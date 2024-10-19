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Вести Севастополь

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В Севастополе произошло ДТП в районе улицы Пожарова

Дорожно-транспортное происшествие в Севастополе случилось утром 19 октября.По предварительным данным, на Стрелецком спуске из-за скользкой дороги красную машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.

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