В Севастополе произошло ДТП в районе улицы Пожарова

Дорожно-транспортное происшествие в Севастополе случилось утром 19 октября.По предварительным данным, на Стрелецком спуске из-за скользкой дороги красную машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)