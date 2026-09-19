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Царьград

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Московская пара едва избежала трагедии после ночного фильма в лесу

Московская пара едва избежала трагедии после ночного фильма в лесу

В Сергиевом Посаде молодая пара решила провести ночь в лесу за просмотром фильма ужасов. 21-летняя Полина испугалась, почувствовала боль в груди и была доставлена в больницу.

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