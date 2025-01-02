Культурная афиша января

Игорь Самолет, «Архитектура отношений» До 23 марта Дом Наркомфина Проект художника Игоря Самолета наполняет коммунальный блок дома Наркомфина искусством, смотрящим на историю через призму вовлеченности и отстраненности одновременно.
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