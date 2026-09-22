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Медсестре, утопившую сына в унитазе, ограничили свободу на два года

Медсестре, утопившую сына в унитазе, ограничили свободу на два года

Суд в Уфе на два года ограничил свободу медсестре за убийство новорожденного, которого она родила дома и оставила в унитазе.

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