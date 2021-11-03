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Госдеп назвал дату новых переговоров по иранской ядерной сделке

Новый раунд возобновленных переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится 29 ноября в Вене, об этом 3 ноября заявил журналистам представитель государственного департамента США Нед Прайс.

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