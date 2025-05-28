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Царьград

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Волонтёр из Тамбова вяжет Чебурашек для участников Спецоперации

Волонтёр из Тамбова вяжет Чебурашек для участников Спецоперации

Оксана Чербаева, волонтёр из Тамбова, вяжет Чебурашек для участников Специальной военной операции. Поддержка местных жителей и Народного фронта помогает игрушкам найти своих героев, а брат Оксаны служит на фронте, защищая Родину.

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