Волонтёр из Тамбова вяжет Чебурашек для участников Спецоперации

Оксана Чербаева, волонтёр из Тамбова, вяжет Чебурашек для участников Специальной военной операции. Поддержка местных жителей и Народного фронта помогает игрушкам найти своих героев, а брат Оксаны служит на фронте, защищая Родину.
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