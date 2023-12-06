Бочкарёв: На новом мосту через реку Битцу выполнены конструкции пролетного строения

Полностью выполнены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения В Москве продолжается строительство моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».