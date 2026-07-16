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Соловьев раскрыл сроки перехода Донбасса под полный контроль России

Соловьев раскрыл сроки перехода Донбасса под полный контроль России

До конца 2026 года Донбасс перейдет под полный контроль России. Кроме того, вероятно, к концу года РФ будет контролировать большую часть Запорожской и Херсонской областей, заявил телеведущий Владимир Соловьев в беседе с журналом Die Weltwoche.

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