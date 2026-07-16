Соловьев раскрыл сроки перехода Донбасса под полный контроль России

До конца 2026 года Донбасс перейдет под полный контроль России. Кроме того, вероятно, к концу года РФ будет контролировать большую часть Запорожской и Херсонской областей, заявил телеведущий Владимир Соловьев в беседе с журналом Die Weltwoche.
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