Пирожные из гнилых бананов и зефир с диареей: чем производители «балуют» сладкоежек

Русский Колоколъ Andrey Arkusha/Global Look Press Новый «продуктовый» скандал. Торговые сети «Перекрёсток» (X5 Group) и «Вкусвилл» убрали из продажи пирожные «Картошка» производства фабрики «Можайский кондитерский дом» («МКД») и вообще отменили поставки оттуда.
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