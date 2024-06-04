Цена акции IVA Technologies в рамках IPO составила 300 рублей

IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона, следует из сообщений компании.Так, цена одной акции в рамках IPO составила 300 рублей, при этом размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов.
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