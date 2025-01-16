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В российской угольной отрасли увидели угрозу банкротств

В российской угольной отрасли увидели угрозу банкротств

Экспортные цены на российский уголь к середине января упали до многомесячных минимумов, в частности, для энергетических углей, в зависимости от порта отправки они колеблются в районе 60-87 долларов за тонну.

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