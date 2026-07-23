Селиванов заступился за Лепса после некрасивого инцидента на сцене

Скандальный поступок Григория Лепса в Витебске продолжают обсуждать. Пока зрители резко осуждают артиста за плевок прямо на сцене, именитые представители шоу-бизнеса не видят в этом ничего из ряда вон выходящего.
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