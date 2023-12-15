Раньше было дешево, теперь не очень. Кроссовер Chevrolet Captiva существенно подорожал в России

«Автоновости дня» в ходе мониторинга маркетплейсов выяснили, что за текущий год кроссовер Chevrolet Captiva подорожал в России на треть: если в марте автомобиль можно было купить за 2,05-2,09 млн рублей, то сейчас цена составляет 3-3,15 млн рублей.