Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Моисеев назвал преимущество нового типа кораблей весом 9,5 тысяч тонн

Моисеев назвал преимущество нового типа кораблей весом 9,5 тысяч тонн

Военно-морской флот будет строить корабли более серьезного водоизмещения с весом до 9,5 тысяч тонн. Об этом, говоря о ближайшей программе ВМФ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка».

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