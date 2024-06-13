Обменялись "любезностями" или война воздушных шаров

Креативный народ всё-таки живёт на планете Земля! А что - без креативных было бы скучно! Иной раз такие задумки люди претворяют в жизнь, что диву даёшься: ничего себе, фантазия у людей работает! Вот, допустим, в Северной Корее живут крутые креативщики.