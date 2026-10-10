Российская туристка из Барнаула избита в отеле во Вьетнаме

В провинции Камлхам во Вьетнаме произошёл инцидент с участием гражданки России Екатерины из Барнаула, которая отдыхала в отеле Selectum Noa Resort Cam Ranh вместе с дочерью.
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