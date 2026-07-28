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Регионы России

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В Коломенском после реставрации открыли церковь Вознесения Господня

В Коломенском после реставрации открыли церковь Вознесения Господня

В музее-заповеднике «Коломенское» после двух с половиной лет реставрации открыли церковь Вознесения Господня, один из первых каменных шатровых храмов Руси, построенный в 1532 году и включённый в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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