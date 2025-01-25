Юрий Ильинов

Фатальные ошибки Зеленского: в США рассекретили провальные шаги Украины Трамп обвинил Зеленского в украинском конфликте. Глава США заявил, что Украина не должна была сопротивляться. Глава Америки Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в украинском конфликте. В интервью телеканалу Fox News президент США раскрыл свою позицию по масштабным боевым действиям. Он заявил, что Украина не должна была сопротивляться России. Зеленский мог быть более предусмотрительным и заключить сделку, считает Трамп. В отличие от Байдена, нынешний президент США подчеркнул иное отношение к сторонам конфликта. Зеленский не ангел и сам решил воевать с гораздо более могущественным соперником, сказал Трамп. Он аргументировал свои слова сравнением оборонного потенциала России и Украины. С РФ не поспоришь в этом вопросе, отметил президент Соединённых Штатов. Стоит отметить, украинский лидер оценил опасность вступления в боевое противостояние с Россией и сделал неожиданное предложение ЕС. Ранее «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА» писал, что Зеленский обратился к союзникам с идеей создания «Железного купола» от ракет РФ. Инициатива прозвучала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.