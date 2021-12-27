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Финансовый аналитик Брагин объяснил, что слабый рубль выгоден экспортерам из России

Финансовый аналитик Брагин объяснил, что слабый рубль выгоден экспортерам из России

В России не все хотят видеть рубль высокой стоимости. Есть и те, кто выигрывает от ослабления курса национальной валюты, сказал агентству «Прайм» CFA, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

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