Развивающая игра «Найди предметы на картинке»

Дедушка Рубус, Тутуча и Тоша предлагают увлекательное и полезное занятие! 123RF/legion-media.ruИгры, которые включают в себя поиск предметов, спрятанных на картинках, не только доставляют удовольствие, но и тренируют множество полезных навыков:1.