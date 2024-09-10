Воробьев: В результате удара БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

Глава Московской области Андрей Воробьёв проинформировал о том, что из-за удара боевого дрона Вооружённых сил киевского режима по многоэтажному зданию в населённом пункте Раменское погиб несовершеннолетний.
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