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Пальинья о 0:2 с Грузией: «Все было не так уж замечательно, когда Португалия выиграла две игры, и не так уж плохо сейчас. Мы должны доминировать, со Словенией будет похожая игра»

Пальинья о 0:2 с Грузией: «Все было не так уж замечательно, когда Португалия выиграла две игры, и не так уж плохо сейчас. Мы должны доминировать, со Словенией будет похожая игра»

В 1/8 финала чемпионата Европы команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Словении. «Это задело нас, но завтра мы уже будем думать о Словении.

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