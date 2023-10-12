Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС обезглавливали детей

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ может подтвердить сообщения о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС убивали и обезглавливали детей в ходе проникновения на израильскую территорию в минувшие выходные.