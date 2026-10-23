В Доме молодёжи Тамбовской области чествовали финалистов двух крупных конкурсов - региональных этапов Российской национальной премии "Студент года -2026" и Всероссийского конкурса "Ученик года - 2026".
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