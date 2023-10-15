Результаты модернизации кузбасских больниц представят на Международной выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с 4 ноября будет работать стенд «Кузбасс». В том числе гости смогут посетить виртуальную экскурсию по Междуреченской городской больнице и Кузбасской областной детской клинической больнице им.
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