Это точно случится. Набиуллина готовит россиян к новой валюте

Сроки серьезного масштабирования цифрового рубля станут понятны не ранее 2025 г., а на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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