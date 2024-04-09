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Это точно случится. Набиуллина готовит россиян к новой валюте

Это точно случится. Набиуллина готовит россиян к новой валюте

Сроки серьезного масштабирования цифрового рубля станут понятны не ранее 2025 г., а на переход к его массовому использованию россиянами уйдет от пяти до семи лет, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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