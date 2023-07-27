Минобороны РФ: Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном вопросы глобальной и региональной безопасности

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита в Северную Корею обменялся с лидером КНДР Ким Чен Ыном мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.