Черную малину получили путем скрещивания обычной малины и ежевики

Малина черная была получена путем скрещивания малины обыкновенной и ежевики. Такие растения пока редко встречаются на садовых участках российских дачников, но культура имеет множество преимуществ и с каждым годом становится все популярнее.
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