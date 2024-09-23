Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК

Семья из Красноярского края, которая отравилась продукцией из магазина «Олимп», купила пельмени другой марки — до этого они приобретали полуфабрикаты одной и той же фирмы, следует из первых показаний отца семейства.
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