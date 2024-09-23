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Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК

Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК

Семья из Красноярского края, которая отравилась продукцией из магазина «Олимп», купила пельмени другой марки — до этого они приобретали полуфабрикаты одной и той же фирмы, следует из первых показаний отца семейства.

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