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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЦВО, обучающиеся на командирские должности, проходят подготовку на полигоне в тыловом районе

Военнослужащие ЦВО, обучающиеся на командирские должности, проходят подготовку на полигоне в тыловом районе

Особое внимание уделяется боевой работе подразделения артиллерии при штурме укрепленных позиций противника.

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