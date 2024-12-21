Потенциал беспилотника-конвертоплана United Aircraft R6000

Опытный БПЛА R6000 после завершения строительства и его создатели, октябрь 2024 г. Не так давно китайская авиастроительная компания United Aircraft представила перспективный беспилотный летательный аппарат тяжёлого класса R6000.
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