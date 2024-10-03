В тройной аварии на калужской трассе погиб водитель

Накануне, 2 октября, в 21:36 в Износковском районе, на 187-м километре трассы А-130 Москва - Рославль столкнулись ВАЗ-21093 и «Форд Фокус», при этом еще и пострадал проезжавший рядом автомобиль «Вольво»Накануне, 2 октября, в 21:36 в Износковском районе, на 187-м километре трассы А-130 Москва - Рославль столкнулись ВАЗ-21093 и "Форд Фокус", при этом еще и пострадал проезжавший рядом автомобиль "Вольво".