«Страшный сон властей»: мужики, вернувшиеся с фронта, займутся наведением порядка «на местах»

ВС

Валерий Симоненко

Серьёзный вопрос. Сложный вопрос. Своевременная постановка вопроса! Если все это обернется в забалтывание проблемы, в понты и имитацию кипучей деятельности..... трудно себе представить ЧТО может получиться, но то, что мало ни кому не покажется, то это точно! Я "дитё войны" и хорошо помню ПОСЛЕВОЕННУЮ ситуацию в СССР. Тут и "Черные кошки", тут и "скакуны", тут и грабежи, кражи... К нам в дом дважды нагло среди ночи в нашем присутствии лезли. Один раз по бандюганам стреляли наши мужики добровольцы из охотничьего ружья, окно вдребезги, воры убежали. Второй раз отец (офицер) из табельного оружия по ним стрельбу открыл, ранил одного, но они все равно удрали. А однажды ночью добровольцы - патрульные пристрелили "на горячем" одного, бросили труп у крыльца сельсовета и двое суток труп валялся на всеобщее обозрение. Но тогда был Сталин и другая идеология... Сейчас Сталина и его порядков и близко нет! А теперешняя наша власть белые перчатки не снимает и не может даже в морду криминалу дать, не то чтобы пристрелить мерзость на месте! ИНФАНТИЛЬНАЯ власть. КАК справляться будет? Как "денацификацию" с "демилитаризацией" или КАК? Полагаю, что власть сама не знает и потому бодяга с СВО так тянется - оттягивают, может все само - собой сложиться?! НЕ СЛОЖИТСЯ! Как не складывается и настоящая ПОБЕДА в СВО!