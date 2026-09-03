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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы Англии купили игроков на 3,02 млрд долларов, Италии – на 1,1 млрд, Испании – на 940 млн, Германии – на 904 млн. Россия с 50,2 млн – на 24-м месте в мире

ФИФА подвела итоги летнего трансферного окна. Международная федерация футбола опубликовала данные о переходах по всему миру за период с 1 июня по 2 сентября.

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