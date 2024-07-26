Оборот столичных производителей текстиля и одежды вырос почти в 1,5 раза

По итогам января — мая 2024 года оборот московских производителей текстильных изделий и одежды составил 80,9 миллиарда рублей, на 47,9% превысив показатель аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах.
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