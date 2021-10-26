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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Маск и Дорси обеспокоились инфляционным давлением

В условиях растущей обеспокоенности разгоном инфляции и ее потенциальным  влиянием на восстановление экономики после пандемии, масла в огонь решили подлить два признанных тяжеловеса финансовых рыВ условиях растущей обеспокоенности разгоном инфляции и ее потенциальным  влиянием на восстановление экономики после пандемии, масла в огонь решили подлить два признанных тяжеловеса финансовых рынков – основатель Tesla Илон Маск и CEO Twitter Джек Дорси.

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