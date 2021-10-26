Маск и Дорси обеспокоились инфляционным давлением

В условиях растущей обеспокоенности разгоном инфляции и ее потенциальным влиянием на восстановление экономики после пандемии, масла в огонь решили подлить два признанных тяжеловеса финансовых рыВ условиях растущей обеспокоенности разгоном инфляции и ее потенциальным влиянием на восстановление экономики после пандемии, масла в огонь решили подлить два признанных тяжеловеса финансовых рынков – основатель Tesla Илон Маск и CEO Twitter Джек Дорси.