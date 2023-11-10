Живущий в Газе россиянин рассказал, как иностранцы добираются до КПП "Рафах"

Проживающий в секторе Газа гражданин России Абд Эль Карим Кхамуда рассказал, что иностранным гражданам, которые оказались в списках на эвакуацию, приходится самостоятельно добираться до КПП "Рафах" на границе с Египтом.
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