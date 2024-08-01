Нефтехимик – Ротор где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 3 августа

В субботу, 3 августа, сыграют Нефтехимик и Ротор в 4 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ). ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.