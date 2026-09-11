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Ровно 25 лет назад в Нью-Йорке при атаке на Башни-близнецы погибли 3 тысячи человек

Ровно 25 лет назад весь мир содрогнулся от новостей о теракте в Нью-Йорке. Всемирный торговый центр сложился будто книжка после того, как в Башни-близнецы врезались пассажирские самолеты 11 сентября 2001 года.

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