Более 160 сотрудников Мосбезопасности и дружинников помогли обеспечить порядок на спортивных мероприятиях в Москве

12 сентября в столице прошли сразу несколько крупных спортивных событий. Содействие полиции в обеспечении порядка на соревнованиях по велоспорту-шоссе «Cyclingrace: Москва», многодневной велогонке «Россия» и «Осеннем Московском велофестивале» оказывали порядка 160 сотрудников ГКУ «Московская безопасность» и народных дружинников.
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