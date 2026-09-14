Более 160 сотрудников Мосбезопасности и дружинников помогли обеспечить порядок на спортивных мероприятиях в Москве

12 сентября в столице прошли сразу несколько крупных спортивных событий. Содействие полиции в обеспечении порядка на соревнованиях по велоспорту-шоссе «Cyclingrace: Москва», многодневной велогонке «Россия» и «Осеннем Московском велофестивале» оказывали порядка 160 сотрудников ГКУ «Московская безопасность» и народных дружинников.