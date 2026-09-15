Губернаторы по всей России рассылают видеообращения через Госуслуги. И это не фейк. Сегодня омичам стали приходить сообщения в Госуслугах с заголовком «Виталий Хоценко записал для вас видеообращение».
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