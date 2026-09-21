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Московское Автошоу и «МоторспортЭкспо» ждут гостей

В рамках Московского Автошоу пройдёт выставка гоночной техники «МоторспортЭкспо», гостей которой будут ждать не только спортивные машины, но и именитые спортсмены, готовые рассказать о своей жизни на треке и за его пределами.

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