Чем дальше, тем более явственно просматриваются контуры очередного условного «Минска-3». О так называемых мирных переговорах теперь говорят все основные участники конфликта на Украине за исключением, разве что, Владимира Зеленского, который почему-то считает себя президентом суверенной державы.
Как Запад может заставить Украину пойти на временную заморозку конфликта с Россией
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Аким Воземчук
Любые переговоры должны закончиться полной капитуляцией,если нет , то до полного коллапса украинской экономики,потом плод сам упадет под ноги.А там и европы начинают стагнировать,США просто наглым образом насилует жирную Европу,а нам надо просто не мешать.США пока не удовлетворят свои желания ,не слезут.А нам надо долбить калибрами и ланцетами все что представляет из себя цель.Думаю выжженная земля Украины ,без украинцев нас устроит тоже.
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