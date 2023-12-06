Как Запад может заставить Украину пойти на временную заморозку конфликта с Россией

Аким Воземчук

Любые переговоры должны закончиться полной капитуляцией,если нет , то до полного коллапса украинской экономики,потом плод сам упадет под ноги.А там и европы начинают стагнировать,США просто наглым образом насилует жирную Европу,а нам надо просто не мешать.США пока не удовлетворят свои желания ,не слезут.А нам надо долбить калибрами и ланцетами все что представляет из себя цель.Думаю выжженная земля Украины ,без украинцев нас устроит тоже.