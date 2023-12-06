БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    А при чем здесь Зеленский? Танки России пригодятся!Остин предложил З...
  • Вовладар Даров
    Да выкиньте вы этого "учителя" как половую тряпку из России, такого мусора нам не надо!Учитель элитной м...
  • Владимир Петров
    Потому у них за 2-ю Мировую потери 450 тыс. Берегли своих, а прочие пофиг.Безумная одиссея ...

Как Запад может заставить Украину пойти на временную заморозку конфликта с Россией

Как Запад может заставить Украину пойти на временную заморозку конфликта с Россией

Чем дальше, тем более явственно просматриваются контуры очередного условного «Минска-3». О так называемых мирных переговорах теперь говорят все основные участники конфликта на Украине за исключением, разве что, Владимира Зеленского, который почему-то считает себя президентом суверенной державы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аким Воземчук
Любые переговоры должны закончиться полной капитуляцией,если нет , то до полного коллапса украинской экономики,потом плод сам упадет под ноги.А там и европы  начинают стагнировать,США просто наглым образом насилует жирную  Европу,а нам надо просто не мешать.США пока не удовлетворят свои желания ,не слезут.А нам надо долбить калибрами и ланцетами все что представляет из себя цель.Думаю выжженная земля  Украины ,без украинцев нас устроит тоже.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх