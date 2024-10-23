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Китай

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Зарубежные журналисты познакомились с «умным» производством в молочной промышленности г. Хух-Хото

Зарубежные журналисты познакомились с «умным» производством в молочной промышленности г. Хух-Хото

23 октября, «Жэньминь жибао» онлай -- 21 октября участники программы дружественных обменов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» — «Хух-Хото глазами зарубежных СМИ» — посетили «умную» долину здоровья компании «Или» и «умное» пастбище Чилэчуань, где узнали об интеллектуальных производственных процессах в молочной промышленности Китая.

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